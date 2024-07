The Boys è diventato woke?

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 23 luglio 2024) Ma quando mai mi ricapita di parlare così tanto di fumetti come ultimamente? Perdonatemi se colgo la palla al balzo, ma non posso farne a meno: sono giorni che leggo articoli su testate varie (spesso scollegate dal mondo dei fumetti) che parlano della nuova stagione di Thee di come il pubblico si stia lamentando della piegache ha preso la serie. La cosa che mi lascia un filo dubbioso sulla serietà di questi commenti e critiche è che pochi fanno raffronti con il fumetto da cui la serie è tratta, fumetto uscito nel 2006 e che ha terminato il suo arco narrativo nel 2012. Quanto segue non è un vero fact-checking, ma l’articolo di un appassionato di fumetti che ne legge da quando aveva sei anni, e non smetterà mai. Perdonatemi se trovate l’articolo avulso dal resto di BUTAC, ma questo continua ad essere il blog che ho fondato nel 2013.