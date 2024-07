Terapia ricreativa per minori fragili il progetto di Dynamo Camp e Fondazione Cdp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Oltre 1.000 bambini e ragazzi in condizione dità, insieme alle loro famiglie, hanno beneficiato nell’ultimo anno delle attività improntate sullo svago e sul divertimento al centro delCitya Napoli: l’impatto continuativo dellaa favore dei più” che punta a sostenere chi vive in condizioni di malattia o in situazioni sociali di difficoltà. L’iniziativa è promossa daCDP che hanno raccontato il percorso intrapreso, anche grazie all’ospitalità del Comune di Napoli. La città ha garantito spazi gratuiti per la realizzazione delle attività messi a disposizione presso la Casa della Socialità, dove si è tenuto l’evento di presentazione dei risultati della partnership.