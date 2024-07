Spagna vs Italia? Tutte le ambizioni di Madrid secondo Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) In un’Europa di Stati nazionali divisi da antichi rancori e interessi contrapposti, la, forte della sua economia e di appoggi internazionali, appare sempre più in diretta competizione con noi. La nomina dello spagnolo Javier Colomina a delegato per il fronte Sud della Nato, ha giustamente indignato il ministro Crosetto. In realtà,ambiva da tempo all’incarico in relazione alla sua crescente influenza nel mondo arabo e in Nord Africa, nonostante ci fossimo candidati noi a svolgere un ruolo ritenuto fondamentale per i nostri interessi. Ma non si tratta di un episodio isolato. Pensate allo slogan “Gibilterra è” gridato dal calciatore Morata agli ultimi campionati europei di calcio, rivelatore di passione nazionalistica e vitalità politica del Paese.