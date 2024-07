Scampia | crolla ballatoio alla Vela Celeste due morti e tredici feriti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024), due ie 13. Tra questi ultimi ci sono 7 bambini Tragedia adove, nella serata di ieri, il crollo di unnellaha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 13. Tra i, due versano in gravi condizioni e uno è un bambino trasportato al Santobono. Il cedimento è avvenuto intorno alle 23:00 del 22 luglio, all’altezza del terzo piano dell’edificio. Il, trascinando nella sua caduta quelli dei piani inferiori, ha causato un’impressionante cascata di detriti che ha investito in pieno le persone che si trovavano lì sotto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le maceriericerca di eventuali dispersi, ma per un uomo non c’è stato nulla da fare.