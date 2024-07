Sanremo il vigile che timbrava in mutande vince in cassazione | sarà risarcito con 130 mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Secondo l’accusa Alberto Muragliail cartellino e poi tornava a casa. L’exdi, ripreso nel 2015 dalle telecamere mentreil cartellino in, ha vinto definitivamente anche in. I giudici hanno infatti respinto il ricorso del Comune ligure contro la sentenza della Corte di Appello civile che aveva già dichiarato «illegittimo» il suo licenziamento, come riportato dal Corriere della Sera. Alberto Muraglia era diventato il simbolo dell’assenteismo grazie alle foto virali che lo mostravano mentreil cartellino in. Accusato di truffa e di timbratura fraudolenta del cartellino, l’exdiera stato licenziato dal Comune, una decisione contro cui ha immediatamente presentato ricorso. L’exoggi ha incassato la sua vittoria definitiva ottenendo la ragione anche in