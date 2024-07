Salva gli animali con un drone speciale | Ritrovo cani e gatti che scappano di casa con la termocamera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Anche la tecnologia più avanzata per ritrovare gliin fuga. Il servizio che offre Giovanni Mazierli di Arezzo Pet Rescue è unico in provincia di Arezzo. Grazie a droni consi occupa di ritrovarescomparsi e i risultati sono più che soddisfacenti: "Sono riuscito a recuperare l’85% deglidi cui mi è stata fatta richiesta - spiega a La Nazione – solo in due casi ho fallito". Mazierli, com’è nata l’idea? "Per i droni ho sempre avuto una passione, ma è stato un altro evento a indirizzarmi verso l’uso che ne faccio oggi: un giorno il mio cane scappò. Passarono tre ore prima che tornasse ae sono state le peggiori della mia vita. Da quel momento iniziai a pensare a come poter aiutare chi smarrisce il proprio animale". E così, l’unione di due passioni ha dato vita a un’attività estremamente utile, e molto richiesta.