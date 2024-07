Riparato il guasto alla conduttura idrica di via Bixio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) È stato, in emergenza e nella stessa notte di domenica, ilall’incrocio tra le viee Manara, lato piazza Garibaldi. Una situazione che, nonostante il tempestivo intervento, ha creato non pochi disagi in pieno centro, considerato che diverse famiglie hanno dovuto fare a meno della risorsaper svariate ore, ma anche per il fiume d’acqua che si era riversato nelle arterie del cuore cittadino. Sul posto, quando è stato riscontrato il danno, sono accorsi i tecnici di Viva Servizi, oltre al personale comunale, l’assessoreviabilità Romolo Cipolletti e una pattuglia della polizia locale di Falconara, visto che è stato necessario chiudere l’area per consentire i lavori e, soprattutto, per metterla in sicurezza data l’imponente quantità d’acqua e fango che si è riversata in strada.