Passi avanti per Samardzic Milan a caccia del poker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Luca MignaniO Quattro colpi nel mirino, per dare una svolta al mercato dopo l’arrivo di Morata. Da un lato, le disponibilità già incassate da parte dei giocatori. Dall’altro, gli accordi da chiudere con le società di appartenenza reggendo l’urto, nel contempo, di altre pretendenti. Capitolo: il 22enne ha aperto ai rossoneri dopo essere stato a meno di un passo dall’Inter la scorsa estate. L’Udinese parte da una cifra leggermente superiore ai 20 milioni (ne chiese 25 alla Lazio), la proposta da via Aldo Rossi è attorno ai 15 milioni. Non è una priorità, ma una pedina con le sue caratteristiche, ossia che possa giocare sulla tre quarti nel 4-2-3-1, stuzzica l’ambiente.è sotto contratto con i bianconeri fino al 2026 e, nell’ultima stagione, ha segnato 6 gol (più 2 assist).