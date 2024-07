Morta a soli 25 anni la figlia vip | la notizia più tragica data dal famoso famiglia a pezzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una: lavip25stra in realtà, perchédella sua compagna cui però la rockstar era affezionata come un padre. È stato lui stesso Slash a dare lachoc della morte della ragazza, le cui cause non sono state rivelate dalla. Secondo le indiscrezioni che circolano, la giovane sarebbe deceduta negli scorsi giorni in un’abitazione privata nella città, ma non sono ancora chiare le cause del decesso. “Era un’artista di talento, una sognatrice appassionata e un’anima affascinante, amabile e dolce. Lachiede il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante”, si legge nel post su Instagram del chitarrista dei Guns N’ Roses Slash, che come detto ha annunciato la morte di Lucy-Bleu Knight.