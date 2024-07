Moda Vittoria Allocca e la resilienza come alternativa al fast-fashion | dall’hinterland napoletano alla prima collezione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Un ritorno alle origini, non solo a unafatta di tessuti di qualità e disegni capaci di ispirare e trasformare contro ildilagante, ma anche ai sogni di una ragazza mai sopiti dal percorso che la vita ha scritto per lei. La favola diè una storia diche corre su due binari paralleli. Da Sant’Anastasia, provincia di Napoli, classe ’92, una laurea in Scienze Politiche e un master in Comunicazione e Marketing della 24 Ore Business School,ha trovato lavoroaddetta amministrativa di una nota azienda campana, ma non ha mai abbandonato il sogno da bambina di disegnare vestiti e indumenti. Con sacrificio e dedizione, e un pizzico di visione laterale, è riuscita nel suo intento: oggi ha un marchio,, appunto, e la suadi abiti.