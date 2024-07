Mi dia del lei Marianna Aprile contro Italo Bocchino? Una cafonata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Momenti di tensione a In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto dae Luca Telese. Oggetto dell'ultima puntata il ruolo di Kamala Harris, ovviamente, chiamata a dover prendere le redini di una campagna elettorale molto difficileDonald Trump, dopo che Joe Biden ha deciso di rinunciare alla nuova candidatura. Se per Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, la candidatura della Harris “può sparigliare le carte di una partita che sembrava con Biden già persa”, diversamente la pensa il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, meno ottimista: “Che la strada sia in salita ci sono pochi dubbi, la Harris doveva essere l'elemento dirompente nella vice-presidenza Biden. Poi questo non è accaduto, lei è scomparsa dal dibattito pubblico, la sua presenza è diventata impalpabile.