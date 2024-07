Mezzo secolo di vita Gli scout dell’Agesci in 18mila a Verona | Felicità la parola chiave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Lacome scelta politica forte e controcorrente rispetto al negativismo e ai diffusi segnali di crisi e sfiducia. È questa la riflessione che fa da collante all’edizione 2024 della Route nazionale delle Comunità capi, ‘Generazioni di’. In programma dal 22 al 25 agosto a, l’incontro nazionale dell’Associazione Guide es Cattolici Italiani (Agesci) radunerà a Villa Buri oltrecapie più di 500 volontari, il cosiddetto ‘Tangram Team’ composto da capi ancora in servizio ed ex soci. Una quattro giorni con più di 60 eventi, tra incontri, approfondimenti, attività di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà delle nuove generazioni e definire le sfide e il percorso dell’Associazione per i prossimi anni, alla luce della maggiore complessità del mondo in cui viviamo.