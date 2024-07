Martina Guzzi è morta a causa dell’airbag difettoso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)lo scorso 28 maggio in un incidente stradale. Una tragedia che si tinge di giallo, perché stando alla relazione preliminare i consulenti della procura di Catanzaro,potrebbe essere la prima vittima italiana degli airbag difettosi. Nello schianto «L’airbag è uscito completamente dalla sua sede» e la giovane universitaria è stata travolta in pochi minuti dal gas ad alte temperature che serve per farlo gonfiare. “a seguito dell’urto, proiettava ad alta energia cinetica un corpo metallico con modalità di urto e lesività assimilabili a ferita d’arma da fuoco“, si legge nel rapporto.studiava Lettere ed era vicina alla laurea. Il 28 maggio èin uno scontro frontale mentre guidava una Citroën C3 (del suo ragazzo). Lui aveva ricevuto una lettera di richiamo e aveva scritto alla casa automobilistica pochi giorni prima dell’incidente.