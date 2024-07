LIVE Sonego-Poljicak 6-2 6-7 7-6 ATP Umag 2024 in DIRETTA | match da incubo vinto con i crampi dopo aver sprecato di tutto Non ci siamo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE Si chiude qui l’infinitadell’incredibiledi Lorenzo, che vince pur non meritando e avendo giocato gli ultimi fue punti su una gamba per via dei. Un saluto e una buona notte a chi ci ha seguito fino alle 00:50! 00:45 Il prossimo avversario disarà Alexandre Muller. Dubitiamo fortemente che questa versione del torinese possa bastare, ma sappiamo come l’azzurro sappia salire dillo man mano che sale illlo dei rivali. 00:46 Non vi forniamo i numeri, poiché purtroppo l’ATP non fornisce il numero di palle corte giocate., 20enne croato, ha usato quest’arma per destabilizzare. Il croato ha lavorato BENISSIMO mentalmente l’azzurro, addirittura forzandolo aidi tensione, più che di fatica per gli scatti in avanti.