Le prove dei cavalieri Caccia a Innocenzi riparte la sfida in pista Melosso si gioca il jolly

(Di martedì 23 luglio 2024) Riposte negli armadi le bandiere, i tamburi e le chiarine (ma solo per il momento), dopo il weekend dedicato alla Tenzone Argentea che ha portato in città centinaia di appassionati da tutta Italia, si riaprono le porte dello Squarcia. Oggi pomeriggio, infatti, torneranno inper una sessione di, che sarà però a porte chiuse. Si comincerà alle 17.30, con i sestieri che si alterneranno a tornate con il seguente ordine: Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore, Porta Tufilla, Piazzarola e Sant’Emidio. Per qualcuno potrebbe trattarsi di una seduta di test transitoria, utile solo a muovere le cavalcature o ad affinare la preparazione in vista della Quintana del prossimo 4 agosto, quella che si correrà in onore del Patrono. Altri, invece, potrebbero optare per un cambio di cavalcatura rispetto alla giostra in notturna dello scorso 13 luglio.