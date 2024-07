KISS KISS – Ostigard-Rennes il giocatore non ha detto no Ngonge rimane Vigliotti alla Cavese

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutte le ultime novità sulle possibili partenze e conferme del Napoli nella sessione estiva di calciomercato. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nella frenetica sessione estiva di calciomercato, la redazione diNapoli ha fatto il punto sulle possibili partenze dal club partenopeo. Le ultime notizie riguardano Leo, Cyrile il giovaneaperto al, definito il futuro diLeo, difensore del Napoli, ha destato l’interesse del, come rivelato dredazione diNapoli durante la trasmissione Radio Goal. Nonostante l’apertura delper una possibile esperienza in Francia,preferirebbere in Italia. Il suo futuro sarà deciso entro il ritiro estivo a Castel di Sangro, prima della prima partita di Coppa Italia contro il Modena.