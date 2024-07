Il vento di morte riempie Le Vele | il buio di luoghi a cui non si dà dignità né sicurezza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Laspesso arriva con le tenebre. Ieri è arrivata a Scampia e si è portata via due persone, oltre a ferire molte altre. È undi disperazione, di abbandono, di assenza totale dello Stato, quello di Scampia. Le periferie abbandonate di quest ‘Italia senza umanità, che crea ghetti senza, senza opportunità, a volte senza sopravvivenza. Questo è successo in una terra bellissima con sacche, grandi, di assenza di civiltà. Le, come il Corviale, lo Zen, Librino, non sono i condomini borghesi, dove uno Stato scellerato ha speso centinaia di miliardi per rifarli, come fosse un Robin Hood al contrario ha tolto ai poveri per dare ai ricchi.