Holly Marie Combs piange e racconta l’ultimo giorno con Shannen Doherty

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) A una settimana dal post in cui ha ricordatoè tornata a parlare della sua amica. L’attrice che ha interpretato Paige in Streghe ha preso parte a una live con Brian Krause e Drew Fuller, colleghi di Charmed. I tre attori hanno parlato della scomparsa die tra le tante cosehato cheche ha passato con lasi sono messe a guardare i primi episodi di Streghe. Durante la live lasi è anche commossa in più occasioni.e il ricordo di. “Da quando avevo 19 anni lei ha fatto parte della mia vita. Ho passato così tanto tempo con lei, era una sorella. Anche negli ultimi giorni pianificavamo cose. Amava la vita e quello che faceva. Una delle cose più tristi per me è che lei non vedeva l’ora di lavorare al suo podcast e parlare con i fan.