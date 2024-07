Harrods lancia la sua nuova linea luxury per i 175 anni di attività

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024), il celebre grande magazzino di lusso, ha annunciato il lancio di unadi prodotti progettati e realizzati internamente, rafforzando la sua presenza nel mercato dei beni di lusso. Questo rilancio del marchio proprio, che ha avuto un inizio nel 2012, si inserisce nelle celebrazioni dei 175didella prestigiosa catena britca.e la suaLacollezionedebutta con una serie di articoli di cancelleria di lusso e accessori come ombrelli, borracce, portacarte, borse tote e tazze, tutti caratterizzati dal logo distintivo del marchio e dai motivi a H in varie forme e dimensioni. Questi prodotti non solo rappresentano l’eleganza e la raffinatezza che il nomeincarna, ma sono anche un tributo alla lunga tradizione di qualità del marchio.