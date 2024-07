Festival Articolo 21 a Castiglioncello | aprono Di Bella e Maria Cuffaro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) Al via ildi21 a Castello Pasquini di, provincia di Livorno. “Tutti giù per terra. Come il mondo sta cambiando” è il titolo delle tre giornate della terza edizione del21, in programma il 23, 24 e 25 luglio nell’anfiteatro Giuliano Scabia nel parco del Castello Pasquini, a. Tre gli appuntamenti per cercare di capire che cosa sta accadendo a livello internazionale e come la politica sta cambiando. Il primo appuntamento, di particolare attualità alla luce dei recentissimi avvenimenti, è martedì 23 luglio, ore 21.30 con Antonio Diche affronteranno la situazione degli Stati Uniti d’America tra crisi e riscossa, in vista delle prossime elezioni presidenziali. “L’impero in bilico.