Federico Vanelli dopo aver salvato il 12enne | Mi sono buttato nel fiume e nuotato controcorrente

(Di martedì 23 luglio 2024) Il racconto dell’exre, exre azzurro delle Fiamme Oro ha raccontato come è avvenuto il salvataggio delche sabato pomeriggio stava annegando nell’Adda a Lodi. «Ho sentito gridare aiuto e ho visto il ragazzino che si sbracciava. Ho capito che non c’era tempo per riflettere. Minel, ho. La corrente delera veramente forte, ma non c’erano alternative, il ragazzino era stremato e stava perdendo le forze. L’ho abbracciato e tenendolo strettoriuscito a portarlo sulla riva opposta. Assicurandomi poi che stesse bene facendolo parlare e camminare per un po’». L’exre, medaglia di bronzo nella 5k a squadre in acque libere, al Mondiale del 2017 non ha esitato a intervenire capendo la situazione. «Questo episodio – conclude– ha davvero dato un senso in più a tutta la mia carriera sportiva.