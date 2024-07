Ernesto Russo svela se sarà a Temptation Island con la nuova fidanzata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024) Una volta conclusa la sua esperienza a Uomini e Donne, il tutto avvenuto anche in maniera piuttosto movimentata dato che la redazione aveva scoperto che l'uomo frequentasse altre donne al di fuori,è stato inondato da un grande affetto all'esterno. Inaspettatamente, in tanti si sono schierati dalla sua parte condividendo il suo modo di essere e di pensare. In questi giorni ha partecipato all'evento di Miss Italia come ospite, cosa che per lui è stata estremamente gratificante. Nella vita di, però, c'è anche un'altra grossa novità, ovvero, unacompagna. Il cavaliere si è fidanzato con Marta, una ragazza parecchio più giovane di lui che pare abbia catturato la sua mente e il suo cuore.