Crollo di Scampia ecco chi sono le due vittime

(Di martedì 23 luglio 2024)dichile due: un uomo di 29 anni e una donna di 35. Tredici personeferite Il bilancio delche ha interessato la Vela Celeste dila scorsa notte è pesante: due i morti e 13 i feriti, di questi settebambini, ma non sarebbero in pericolo di vita. Due, invece,i feriti gravi. Le, a quanto si apprende,un uomo di 29 anni morto nella caduta e una donna di 35. Si tratta di Roberto Abbruzzo, macellaio, sposato e padre di una bimba di due anni. Dopo il ricovero al Cto è deceduta anche Margherita Della Ragione. Le ferite riportate erano troppo gravi e non le hanno dato scampo. I feritistati smistati in vari ospedali cittadini. Una 25enne è grave in rianimazione al Cardarelli. Nello stesso ospedale, ma con ferite meno serie,ricoverate due donne di 53 e 35 anni.