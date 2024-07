Chiamate la polizia Orrore in pieno centro nel bagagliaio del bus l’agghiacciante scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) È un dramma avvolto nel mistero il fatto di cronaca accaduto nella tarda mattinata di lunedì 22 luglio a Rossano, in provincia di Cosenza, in Calabria, quando un cadavere è stato rinvenuto su viale Sant’Angelo a Rossano Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno deldi un autobus utilizzato dalle autoscuole per le guide. Vista la condizione del corpo della vittima e le alte temperature di questi giorni, è stato necessario l’intervento del medico legale, solo successivamente si comprenderà la causa della morte. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, diretti dal vicequestore Domenico Lanzaro, continuano ad indagare sull’accaduto. “Precipitato dal balcone”.