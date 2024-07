Bridgerton | la quarta stagione avrà BENEDICT come protagonista

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 23 luglio 2024): la quarta stagione di Bridgerton
Netflix e Shondaland annunciano che la quarta stagione di Bridgerton sarà incentrata su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. I nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno sul secondogenito bohémien, Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un'affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Numero episodi: 8 Location delle riprese: Londra, UK Showrunner / Produttore esecutivo: Jess Brownell Produttori esecutivi: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen