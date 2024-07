Bomba d’acqua danni e rabbia Chiesa e case allagate alberi ko | Pioggia e vento forte per mezz’ora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Guarda le lancette dell’orologio don Andrea Malaguti perché gli sembra che il tempo non sia mai trascorso. Esattamente un anno fa, allo stesso orario, la suavenne gravemente danneggiata da una grandinata, e, ieri, alle 14,45, unaha di nuovo colpito il tempio di San Bartolomeo in Bosco. Stracci e catini di plastica sono disseminati sia all’ingresso dellache nella casa del prete. Lo sguardo di Don Andrea punta verso il rosone sopra il portone: "Da qui probabilmente è entrata l’acqua. Raffiche dihanno colpito la facciata per oltre mezzora. È successo esattamente a un anno di distanza dalla grandinata che aveva causatoper 330mila euro. Adesso questa cifra è destinata a lievitare a causa deidi oggi (ieri per chi legge). Anche i casa è entrata l’acqua e ho usato dei cartoni per tamponare".