Black Site - La tana del lupo | un trucido prodotto di mestiere che funziona

(Di martedì 23 luglio 2024)LADELSky Cinema Action ore 22.50 Con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Regia di Sophie Banks. Produzione USA 2022. Durata: 1 ora e 40 TRAMA Un carcere di massima sicurezza della CIA da qualche parte in Medioriente. Lì vengono detenuti i nemici dell'America più pericolosi. Il più coriaceo di tutti riesce a liberarsi. Uscire di lì non può (il posto è un vero labirinto) ma intanto fa strage dei suoi carcerieri. La comandante del posto cerca di fermarlo, ma è una parola. Il feroce assassino ha anche complici all'interno.PERCHE' VEDERLO Perché anche se è undila tensione non molla mai. La trama claustrofobicaalla perfezione. E Michelle Monaghan è un'eroina tirata e animosa come si conviene.