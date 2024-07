Basket femminile le favorite per le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Lediprenderanno il via ufficialmente il 26 luglio e due giorni dopo, domenica 28 luglio, scenderanno sul parquet francese le squadre per la prima giornata del torneodi pallacanestro. E sarà una sfida di tutte contro una, con gli USA favoriti d’obbligo, anche se con qualche dubbio in più rispetto al passato. L’esclusione a sorpresa del giovane fenomeno Caitlin Clark ha fatto storcere il naso a più di un appassionato, a iniziare dalla campionessa stessa, ma le americane restano led’obbligo della vigilia, con le altre squadre che sembra debbano accontentarsi di fare la corsa sull’argento. E per la vittoria finale, o almeno una medaglia, in corsa ci sono soprattutto l’Australia e la Spagna, le due formazioni che più sembrano poter almeno provare a impensierire il Dream Team USA.