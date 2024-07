Badminton Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Dal 27 Luglio al 5 Agosto si terranno i tornei dialledi. Si giocherà all’Adidas Arena nella zona La Chapelle. In programma le due competizioni di singolo (uomini e donne) e le tre di doppio (uomini, donne e misto). Andiamo a vedere iper. SINGOLO DONNE Tutte contro An Se Young. La stella della Corea del Sud parte come la donna da battere in queste, ma la cinese Chen Yu Fei va a caccia della doppietta dopo il successo di Tokyo. Fari puntati ovviamente sulla spagnola Carolina Marin, che nei grandi appuntamenti sa sempre esaltarsi, come dimostrano l’oro olimpico vinto a Rio e i tre titoli mondiali. Attenzione anche alla giapponese Akane Yamaguchi, anche se le sue condizioni fisiche non sono eccellenti. SINGOLO UOMINI Grandissima lotta per il titolo che tre anni fa è stato di Viktor Axelsen.