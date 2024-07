Atp Atlanta 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 24 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di24. Sul cemento outdoor statunitense, l’azzurro Mattia Bellucci tornerà in campo per sfidare il francese Adrian Mannarino, tennista pericoloso sul veloce ed esperto. Il giovane nato a Busto Arsizio è partito dalle qualificazioni e ha superato in serie Denis Yevseyev, Adam Walton (in main draw da lucky loser) e Aleksandar Vukic. Riflettori, nella notte italiana, anche sul match tra Aslan Karatsev e Frances Tiafoe, che promette spettacolo. Di seguito il prospetto di tutti i match adATP(24) STADIUM dalle ore 19.00 italiane – (LL) Walton vs Rinderknech a seguire – (Q) Bellucci vs (2) Mannarino non prima delle ore 01.