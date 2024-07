Atletica i favoriti delle Olimpiadi di Parigi 2024 gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’si conferma come sempre la Regina degli Sport e sarà la grande protagonistadi, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. L’Italia ha i mezzi per essere ottima protagonista con tante stelle come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Lorenzo Simonelli, Mattia Furlani, Massimo Stano, la 4×100. Vediamo nel dettaglio quali sono ipertra gli uomini.100 METRI – Laregina, l’evento più importante e seguito di tutte le. Marcell Jacobs mandò in estasi l’Italia tre anni fa: ripartirà dal 9.92 di Turku per cercare una magia che avrebbe del surreale. Idella vigilia sono il giamaicano Kishane Thompson (9.77, spuntato quasi all’improvviso) e lo statunitense Noah Lyles (9.81, Campione del Mondo in carica).