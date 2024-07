Al Musart Festival arrivano i Pooh concerto al parco di Pratolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 - Da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto” Quasi tre ore di live per rivivere la storia dei, ingiovedì 25 luglio alMediceo diperFirenze 2024. I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – disponibili sul sito ufficiale delwww..it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate alMediceo.