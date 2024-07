Terrore al luna park la giostra cede mentre gira | diversi feriti Poi l’assurda scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Paura nella serata di domenica 21 luglio a Gallipoli, nota località turistica pugliese, dove unadi unha cedutoera in funzione. Una componente di una delle giostre del lungomare Galileo Galilei si è staccata e il calcinculo ha ceduto provocando il parziale crollo della struttura. Momenti di grande paura tra i cittadini e i turisti che in quel momento affollavano il. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 con alcune ambulanze e l'automedica. Alcuni ragazzini che erano a bordo sono rimasti. Due in particolare, a seguito della caduta, hanno riportato trauma cranico e fratture varie.