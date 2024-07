Sistemi di Trasporto Intelligenti ai Giochi Olimpici 2024 | ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Idifondono tecnologia avanzata e sostenibilità, garantendo che isiano un modello di innovazione urbana Un aspetto chiave dell’innovazione tecnologica aiè dato daidi, che giocheranno un ruolo fondamentale nel garantire un’esperienza fluida e sostenibile per tutti i partecipanti. Una delle principali caratteristiche deidisarà l’integrazione delle diverse modalità di. Parigi ha investito in un’infrastruttura che collega metropolitane, tram, autobus, biciclette condivise e servizi di ride-sharing. Utilizzando app mobili avanzate, i visitatori potranno pianificare i loro spostamenti in modo efficiente, ricevendo informazioni in tempo reale su orari, percorsi e disponibilità dei mezzi di