Sanremo la vicenda del ‘vigile in mutande’ | dal licenziamento al risarcimento le tappe della storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Imperia), 22 luglio 2024 – Alberto Muraglia, ex vigile di, era stato fotografato mentre timbrava il cartellino in mutande. Quello scatto aveva bucato lo schermo ed era diventata il simbolo degli assenteisti. Il protagonista sta accarezzando l’idea di scrivere un libro su unagiudiziaria che è durata 9 anni. Ripercorriamone le. L’arresto e ildi Alberto Muraglia Nel 2015 Alberto Muraglia, vigile urbano padre di 3 figli, era stato arrestato dalla Finanza e poi licenziato dal Comune. Passa 86 giorni agli arresti domiciliari - “il peso più grande di tutta la“, dirà poi - ma impugna il. Custode del Mercato da 18 anni, in un’intervista a Quotidiano.net di ottobre 2023 aveva rivendicato: “Avevo decine di ore di lavoro in più che non ho mai chiesto come straordinario”.