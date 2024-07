Reggio Calabria elicottero dei Vigili del Fuoco si schianta e si incendia Due persone a bordo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Undeidelsi èto all’aeroporto di. I due piloti asono stati portati in ospedale, ma per fortuna stanno bene. L’incidente, secondo quanto ricostruito dagli stessi, è avvenuto nella fase di decollo ed ha interessato un velivolo Erickson.Leggi anche: Giulia Faraci morta dopo una cena al ristorante: la Procura dispone l’autopsia Probabilmente a causa di un guasto al motore, poco prima di prendere quota, il mezzo ha di colpo sprigionato delle fiamme. I piloti se ne sono accorti subito e sono scesi in tempo mentre i rotori erano in moto. Istanti decisivi visto che poi l’e ha presodistruggendosi. Un’indagine è stata avviata per ricostruire le cause dell’incidente.