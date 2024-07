Pomigliano | tolleranza zero contro i parcheggiatori abusivi e lavoro nero

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 22 luglio 2024)D’ARCO –? Èin città. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale did’Arco, diretta dal tenente colonnello Emiliano Nacar, ha intensificato illiil fenomeno dei, che puntualmente spuntano nei luoghi più frequentati durante le serate di movida. Iapprofittano dell’affluenza nei fine settimana per occupare le aree di sosta nei punti nevralgici della città, chiedendo denaro agli automobilisti in cambio di un posto auto. Tuttavia, le pattuglie dislocate in queste zone strategiche sono riuscite a scoraggiare molti di questi individui dal mettersi in azione, prevenendo così numerosi episodi di estorsione. In un caso particolare, gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso un uomo intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.