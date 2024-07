Ore decisive per l’arrivo di Nasti Avances anche da Bari e Frosinone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Quella che inizierà oggi dovrebbe essere la settimana decisiva per capire se Marco– prima scelta per l’attacco della Reggiana – arriverà effettivamente a vestire i colori granata oppure se il ds Pizzimenti dovrà percorrere altre strade. L’attesa cresce, l’operazione è prioritaria, ma è comunque prudente restare con i piedi per terra. Il classe 2003 (nella foto) è attualmente in ritiro con il Milan che è proprietario del cartellino, ma sarà mandato a fare esperienza altrove almeno per un’altra stagione. Mister Viali lo conosce benissimo avendolo allenato due stagioni fa al Cosenza nella sua prima vera chance tra i professionisti e lo vorrebbe avere nuovamente a disposizione adesso, per affidargli la maglia numero 9 al centro dell’attacco.