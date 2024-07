Nino D’Angelo nonno per la sesta volta quanti figli ha e la prima foto del nipotino

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024), il celebre cantautore napoletano, è diventatoper la. A 67 anni, il cantante ha condiviso con i suoi follower la gioia immensa per la nascita del suo ultimo, Arcangelo. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che hanno riempito il suo profilo Instagram di like e messaggi d’affetto. In questo articolo, esploriamo non solo l’emozionante annuncio, ma anche la storia familiare di, rivelandoha e il legame speciale che ha con la sua famiglia.«6 volte» L’annuncio della nascita di Arcangelo è stato dato direttamente daattraverso il suo profilo Instagram. Ladel piccolo nella sua culletta, scattata poco dopo la nascita, è stata accompagnata da una didascalia carica d’amore: «6 volteArcangelo benvenuto nel mio cuore».