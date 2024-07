Mare Adriatico soffoca di caldo Il ricercatore | cosa sta succedendo alla pesca e quali sono le previsioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 –africano e record di temperature anche per ilstanell’? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Coppini,del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, parte del servizio Copernicus European Marine Service che fa monitoraggio e. Il CMCC, in particolare, si occupa del Mediterraneo.: ecco chestaQual è la temperatura dell’Checi dicono le serie storiche? Gli effetti dell’aumento di temperatura nell’Gli effetti sulla maricolturale soluzioni: ecco chestaDottor Coppini, ma chevede in questo momento nei mari? “In generale, stiamo osservando un aumento di intensità di frequenza delle ondate di calore, anomalie persistenti nella temperatura dell’acqua.