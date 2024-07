Malore sotto gli occhi della moglie Muore commerciante di 65 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Colpito da unmentre si trova in piazza,glie degli amici. La tragedia si è consumata attorno alle 11 di ieri in piazza Garibaldi a Urbisaglia. A perdere la vita è stato ilGraziano Compagnucci (nella foto), molto noto in paese e nel circondario. L’uomo – 65– si trovava in piazza in attesa di alcuni amici per andare a pranzo, quando all’improvviso è stato colpito da un. Subito è scattato l’allarme: prima alcuni presenti hanno provato a soccorrerlo con un defibrillatore, poi c’è stato l’intervento del personale del 118, che ha tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma purtroppo inutilmente. Il tutto è avvenuto mentre nella vicina chiesa del paese era in corso un matrimonio.