Lo spirito olimpico è una bugia | i Giochi sono ideologia e guerra El Paìs

(Di lunedì 22 luglio 2024) Facciamo il gioco delle bugie, scrive El. Raccontiamoci ancora che “diecimila atleti giureranno questo venerdì di partecipare aiOlimpici per l’onore delle loro squadre e per rendere il mondo un posto migliore. Questo è quello che diranno. Un secolo fa giuravano sull’onore del loro Paese e sulla gloria dello sport. Patria e gloria: parole pericolose che andrebbero decaffeinate”. Certo, sì, come no La verità, invece – scrive Paco Cerdà – è che “diecimila atleti combatteranno a Parigi. Anche se non lo dicono, Paese e gloriapulsioni ataviche risucchiate e incanalate dallo sport”. Nel corso del Novecento “ha vinto un altro mondo: viva il male, viva il capitale. E le Olimpiadi acquistavano peso in base alla patria, alla gloria e a quel dolce liquido amniotico che così bene li protegge dalla ragione e che, allo stesso tempo, sostiene la loro irragionevolezza.