Leonardo aggiorna l’M-346 Mbda integra l’IA e Elt sfoggia Scorpio L’Italia a Farnborough

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilinternational air show non è solo la principale fiera dell’aerospazio del Regno Unito, è un appuntamento di grande rilievo per. La collaborazione italiana con Londra ha radici profonde, ed è ora incentrata sul Global combat air programme (Gcap), del quale è stato svelato un nuovo modello concettuale. Lo stand del caccia di sesta generazione è stato l’epicentro delle attenzioni del sistema-Italia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è soffermato al padiglione Gcap per mostrare il supporto ad un “progetto ambizioso, fondamentale per Italia nello sviluppare capacità e tecnologie innovative e garantire un vantaggio operativo a sfide future”.