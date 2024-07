In 300 al rave party abusivo Identificati 83 giovanissimi che ballavano in un capannone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il nome in codice sui social Chernobyl,per 300 giovani in un maxidell’ex Sisas di Rodano e Pioltello, 300mila metri quadri nel cuore dell’ex polo chimico dalla tribolata storia industriale e oggi, dopo le bonifiche, in attesa di rinascita. Sono stati gli uomini della polizia e i carabinieri, la notte scorsa a presidiare e poi interrompere l’evento non autorizzato: le divise hanno vigilato all’esterno dell’area per buona parte della nottata, e presieduto allo sgombero delle prime luci dell’alba. Nel corso dell’operazione sono stati83 giovani. Le indagini sono in corso per risalire agli organizzatori. Tutti, in ogni caso, rischiano la denuncia. Una delle partecipanti all’evento, 25 anni, ha accusato un malore con crisi epilettica, forse a causa dell’assunzione di alcolici e stupefacenti, ed è stata trasferita all’ospedale di Cernusco per controlli.