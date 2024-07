Impresa da 8mila km L’ironman Tommaso ora punta al Guinness | Stanco? Non mi fermo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Sono un po’ stanchino" ha detto, facendo il verso a Forrest Gump, il film capolavoro del 1994. La barba è più corta di quella cresciuta a Tom Hanks che correva da una parte all’altra degli Stati Uniti. Ma l’diFusco è altrettanto incredibile. Intorno i tanti amici che lo hanno accompagnato negli ultimi 21 km di corsa ancora lo applaudivano: "Ringrazio tutto quelli che mi hanno supportato in questo percorso, soprattutto la mia famiglia". Fusco, 22 anni, studente con laurea triennale in biologia, gli ultimi 66 giorni della sua vita li ha dedicati soltanto a nuotare, pedalare e correre. Per entrare nelWorld Record Fusco doveva correre almeno 71 Half Ironman (1,9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e 21,097 km di corsa) nell’anno solare.