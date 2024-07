I benefici del solletico una prospettiva scientificamente sorprendente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un recente studio condotto dall'Università di Magonza, in Germania, ha esplorato in modo innovativo gli effetti del, andando ben oltre le risate che comunemente associamo a questa stimolazione fisica. Intitolato significativamente «Quando ilscatena molto più che una risata», questo studio ha rivelato risultati sorprendenti che offrono una nuovasull'interazione tra il corpo e il piacere. Un'Indagine Innovativa La ricerca rappresenta un primo tentativo di indagare gli effetti delnon solo come fonte di divertimento, ma anche come possibile stimolatore di piacere fisico ed erotico. Secondo i ricercatori, la scoperta più stupefacente è che quasi un quarto del campione studiato è in grado di raggiungere l'orgasmo esclusivamente attraverso il, senza che i genitali vengano nemmeno sfiorati.