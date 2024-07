Formula E l’epilogo a Londra | Porsche e Jaguar dominatrici della stagione E dalla prossima si cambia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo aver dominato la nona,hanno monopolizzato anche la decimaE, il mondiale riservato alle monoposto elettriche. Come lo scorso campionato, la scuderia con il powertrain britannico si è aggiudicata il titolo a squadre (nel 2023 la squadra cliente Envision, nel 2024 quella ufficialeTCS), mentre quella motorizzata dal costruttore tedesco ha guadagnato l’alloro piloti (lo scorso anno Jake Dennis per la Andretti, quest’anno Pascal Wehrlein con il bolideTag Heuer). Il tedesco si è imposto dopo 16 ePrix con 199 punti, 7 in più rispetto al neozelandesecasa di Coventry, che aera stato a lungo il campione del mondo virtuale, esattamente come il compagno di squadra e connazionale, oltre che coetaneo Nick Cassidy, terzo a 176.