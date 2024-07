Fine settimana di controlli in Val Fortore | Sanzioni sequestri e fermi amministrativi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)serrati in Val: indentificate 206 persone, verificati 152 veicoli e nove esercizzi pubblici In questo week-end i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno espletato un servizio di controllo del territorio in tutti i comuni della Val, mirato a prevenire i reati predatori ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, con l’impiego di 23 pattuglie, identificando 206 persone e controllando 152 veicoli e 9 esercizi pubblici. Nel corso deistradali, i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 16amministrative, relative ad infrazioni del Codice della Strada, per 13.