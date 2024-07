Endless Love anticipazioni 22-26 luglio 2024 | Emir e Ozan arrestati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) A, non si mette bene la situazione per. L’uomo verrà arrestato. Non va meglio a, lasciato dalla moglie e, come il cognato, portato in centrale. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 22 a venerdì 26Zeynep propone un contratto matrimoniale aè turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa, incolpando la sua famiglia per l’accaduto. Nel frattempo, Zeynep chiede il divorzio a suo marito chiedendogli il divorzio, poichè gli confessa di non sentirsi la benvenuta a casa Sezin. Gli propone tuttavia una soluzione alternativa affinchè possa sentirsi maggiormente al sicuro e tutelata: un contratto matrimoniale.