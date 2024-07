Dramma a San Vincenzo | si sente male mentre fa il bagno al mare muore 82enne bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Stava facendo ilalinsieme al marito, quando all’improvviso ha accusato un malore che l’ha stroncata. Milena Cumino,piemontese (di Asti) ma di origini bergamasche, è morta sulla spiaggia di San. La donna è la madre del consigliere comunale di Bergamo Massimiliano Serra: si trovava nella nota località marittima in provincia di Livorno, in Toscana, per trascorrere una vacanza insieme al marito, che si trovava in spiaggia insieme a lei e ha assistito alla scena. Ilsi è consumato sulla spiaggia prospiciente al “Park Hotel I Lecci” domenica (21 luglio) poco dopo mezzogiorno. La donna si trovava dentro l’acqua quando si è sentita: è stata immediatamente trasportata a riva dalle persone presenti. Una volta portata fuori dall’acqua, è stata soccorsa due medici fuori servizio che casualmente si trovavano sul litorale.